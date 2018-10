La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale: "Italia rischiatutto"

© foto di Pierpaolo

"Italia rischiatutto: retrocede in B se perde con la Polonia". E' questo il titolo con cui di spalla La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle vicende della Nazionale, che stasera scenderà in campo in Polonia e sarà vietato sbagliare se si vuole evitare un altro fallimento dopo la mancata qualificazione al Mondiale russo.