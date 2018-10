La Gazzetta dello Sport sulla Nazionale: "Questa è Italia"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria della Nazionale di Mancini contro la Polonia per 1-0: "Questa è Italia". Finalmente gli azzurri vincono e convincono. Biraghi segna al 92' dopo una gara dominata e dedica la rete ad Astori. Evitata la B della Nations League, adesso l'Italia potrà giocarsi il primo posto con il Portogallo nell'ultimo match dei gironi. Buone notizie anche in vista dell'Europeo: la Nazionale sarà testa di serie nelle qualificazioni.