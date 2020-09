La Gazzetta dello Sport sulla riapertura degli stadi: "Aprite o no?"

"Aprite o no?", titola quest'oggi di spalla La Gazzetta dello Sport. La Serie A, secondo il quotidiano, è in pressing per consentire al pubblico di tornare a frequentare gli stadi. Si va verso il via libera per metà ottobre. "La Juve chiede l'ok per 1000 spettatori alla prima giornata contro la Sampdoria - si legge a pagina dodici -. In Germania si distingue in base alle zone di contagio: a Dresda fino a 10000 persone".