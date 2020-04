La Gazzetta dello Sport sulla ripartenza della cadetteria: “L'oBiettivo agosto”

vedi letture

Spazio alla possibile ripartenza della Serie B nelle pagine sportive de La Gazzetta dello Sport che titola: “l'oBiettivo agosto” con la proposta di tornare in campo in piena estate per concludere la stagione al vaglio della Lega. “Il Direttivo di Lega ha deliberato la proposta martedì e l’8 maggio la sottoporrà al Consiglio federale. In sostanza, la Serie B pensa a un ritorno in campo ad agosto per concludere questa stagione. - si legge all'interno - Quando forse le condizioni di sicurezza lo consentiranno".