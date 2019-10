La Gazzetta dello Sport sulla Roma: "Così no!"

Taglio laterale dedicato alla Roma ed al match pareggiato in pieno recupero in Europa League e La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola: "Così no!". I giallorossi, a tempo scaduto, subiscono un rigore inesistente e la VAR per correggere la decisione non c'è in Europa League. A portare in vantaggio la Roma era stato Nicolò Zaniolo, che ha così risposto alle critiche di Fabio Capello di poche ore prima.