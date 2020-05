La Gazzetta dello Sport sulla Serie A: "13 giugno"

"13 giugno", è il titolo in taglio alto de La Gazzetta dello Sport, dove trova spazio la data per la ripresa del campionato indicata ieri dall'assemblea di Lega. Ora la palla passa al governo che dovrà dare il via libera alla ripartenza del massimo campionato italiano: se dovesse arrivare l'ok al 13 giugno ci sarebbe anche il tempo per concludere la Coppa Italia. Così facendo, con otto weekend e sette possibili turni infrasettimanali, ci sarebbe modo di chiudere il campionato per il 2 agosto, lasciando poi spazio alle competizioni europee.