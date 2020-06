La Gazzetta dello Sport sulla Serie B: "Spazio ai giovani"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un'interessante inchiesta sull'utilizzo dei giovani nel campionato cadetto: "Spazio ai giovani". Venti Under 21 per dieci giornate. Nella B che riprende tra quattro giorni, ci sono giovani di tutti i tipi. Qualcuno è già leader, qualcuno si era affacciato prima del lockdown, qualcun altro dopo una stagione in Primavera spera di esordire ora che potrà capitare qualche partita poco determinante per la classifica. Nel mercato di settembre si parlerà tantissimo di Samuele Ricci, talento del 2001, che ha resistito alla rivoluzione dell’Empoli, che ha cambiato tre allenatori e mezza squadra a gennaio. Ma anche Scamacca dell'Ascoli sarà al centro di voci di mercato. Tanti i giovani lanciati dalla Serie B e che presto potremo vedere su palcoscenici importanti.