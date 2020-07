La Gazzetta dello Sport sulle proteste per il calendario: "Conte ha ragione"

"Conte ha ragione" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina, quest'oggi. "Ci sono delle anomalie e qualche domanda me la faccio. Il problema è che all'Inter me le faccio solo io" le sue parole dopo il 2-2 con la Roma. Avversari più freschi in 5 gare dell'Inter. Che cosa c'è dietro l'ennesima puntura al club. I rivali della Juve non hanno mai avuto più giorni di riposo. La Lega: solo una contingenza inevitabile.