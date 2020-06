La Gazzetta dello Sport: "Svolta in A, col positivo si gioca"

"Svolta in A, col positivo si gioca", titola La Gazzetta dello Sport in taglio alto. Era la grande incognita rimasta sulla ripartenza del calcio italiano: la presenza di una nuova positività e la conseguente quarantena di quattordici giorni per tutto il gruppo squadra. Da ieri invece si parla di quarantena soft: il contagiato andrà in isolamento mentre il gruppo squadra inizierà il ritiro nella struttura concordata preventivamente. Poi la mattina della gara tamponi per tutti e chi risulta negativo potrà uscire per disputare il match.