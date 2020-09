La Gazzetta dello Sport: "Svolta storica: la Serie A dice sì all'ingresso dei fondi"

vedi letture

"Svolta storica: la Serie A dice sì all'ingresso dei fondi", titola La Gazzetta dello Sport in taglio laterale. E' arrivata ieri dal Consiglio di Lega l'approvazione, all'unanimità, da parte di tutti i club della massima serie all'ingresso in Serie A dei fondi come partner per puntare al cambiamento. Inizia dunque una nuova era della Serie A, con il presidente di Lega Dal Pino che commenta così: "Ci siamo messi in cammino": Ora però, serve accelerare.