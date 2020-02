La Gazzetta dello Sport: "Svolta Toro, c'è Longo"

© foto di stefano tedeschi

"Svolta Toro, c'è Longo", è il titolo de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Cambio in panchina per il Torino di Urbano Cairo dopo le quattro reti incassate al Via del Mare di Lecce. C'è la risoluzione consensuale con Walter Mazzarri: oggi sarà il giorno dei comunicati, con Moreno Longo, ex allenatore della Primavera granata prima di passare per Frosinone, che si svincolerà appunto dal Frosinone per poter firmare il contratto con il Torino.