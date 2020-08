La Gazzetta dello Sport: "Tattica Capello: 'L'intelligenza l'arma anti Lione'"

In taglio alto, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina propone un'anticipazione dell'intervista a Fabio Capello: "Tattica Capello: 'L'intelligenza l'arma anti Lione'", si legge. "Sarri, in Europa non avere fretta - le parole dell'ex tecnico del Real Madrid -. Inter sfrutta la forza di Lukaku, Napoli giocatela". E ancora: "Il Lione va affrontato con intelligenza. Al Camp Nou l'ago della bilancia sarà Messi. La Roma ha trovato la formula giusta".