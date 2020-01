© foto di stefano tedeschi

"Tenore Eriksen", titola La Gazzetta dello Sport odierna. E' ufficiale il colpo invernale dell'Inter, che si aggiudica il centrocampista ex Tottenham Christian Eriksen. Il danese, che questa sera sarà in panchina contro la Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia, si presenta: "Porterò gioia". Brutte notizie invece per Lautaro Martinez, che ha ricevuto due giornate di squalifica per l'espulsione rimediata domenica contro il Cagliari.