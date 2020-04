La Gazzetta dello Sport: "Tesoro Inter: Conte sogna Timo Werner. Poi Emerson e Tolisso"

Ecco la risposta nerazzurra alla Juventus, pronta a ingaggiare Icardi con la cessione di Higuain: "Tesoro Inter: Conte sogna Timo Werner. Poi Emerson e Tolisso" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina. L'Inter non resta a guardare e se con l'ex capitano partisse anche Lautaro Martinez, pronta una campagna acquisti importante con Timo Werner in pole per diventare il nuovo partner d'attacco di Lukaku.