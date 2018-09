La Gazzetta dello Sport titola: "Che paura a Wembley"

© foto di Pierpaolo

Brividi e gara sospesa in Inghilterra, dove la Spagna riesce a battere comunque la nazionale di casa nel match valevole per la Nations League. A Londra finisce 2-1 per la Roja, ma l'attenzione non è stata incentrata sul risultato. "Che paura e Wembley", è il titolo scelto da La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'episodio che ha visto invischiato l'inglese Shaw, con la maschera dell'ossigeno, come testimonia l'immagine che campeggia in prima pagina. Il difensore, però, alla fine si è ripreso.