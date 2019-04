La Gazzetta dello Sport titola: "Come sarebbe l'Inter di Conte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina trova spazio anche per i nerazzurri titolando: "Come sarebbe l'Inter di Conte". Mauro Icardi potrebbe partire senza grande opposizione da parte dell'ex ct, Nainggolan invece resterebbe a disposizione. Nel mirino c'è Bergwijn che il club interista sta seguendo da tempo. Calcolato anche il costo di un eventuale avvicendamento in panchina in estate: costerebbe 60 milioni di euro.