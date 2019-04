© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma è ancora alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione, visto che Claudio Ranieri a fine campionato - come da patti - lascerà la panchina. C'è una trattativa in corso con Antonio Conte che ha del clamoroso secondo La Gazzetta dello Sport, che tratta l'argomento in prima pagina: "Conte apre, Roma sogna".