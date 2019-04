La Gazzetta dello Sport titola: "Inter, ecco che cosa pensa Conte"

© foto di Tommaso Bonan

"Inter, ecco che cosa pensa Conte". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico che ha detto no al Real sta valutando il ritorno in panchina. L'ex ct - si legge in taglio basso - chiede 11,6 milioni all'anno per tre stagioni. Ma deciderà in base al progetto sportivo.