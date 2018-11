© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Inter scaccia Kane!". Questo il titolo in prima pagina de La Gazzetta dello Sport in vista della gara dei nerazzurri contro il Tottenham. A Wembley il primo match ball: servono il cuore e un pari. Icardi regala orologi ai compagni e carica la vigilia, Spalletti ha affermato: "Il futuro è adesso, non ci chiuderemo".