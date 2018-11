La Gazzetta dello Sport titola: "L'Inter è tornata, la Juve c'è sempre"

© foto di Pierpaolo

"L'Inter è tornata, la Juve c'è sempre". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna si concentra soprattutto sugli anticipi della tredicesima giornata di Serie A. Il quotidiano rosa sottolinea come siano stati gli attaccanti i trascinatori in queste prove pre-Champions League, con Lautaro Martinez e Cristiano Ronaldo in copertina.