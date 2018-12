© foto di Lorenzo Di Benedetto

"Né Milan né Pipita". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport di questa mattina che in prima pagina analizza il pari nel gelo di Bologna tra Inzaghi e Gattuso per 0-0. Per Higuain settima partita senza gol, vince la paura al Dall'Ara: rossoneri sempre quarti a +2 sulla Lazio.