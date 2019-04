© foto di Federico Gaetano

La Roma batte il Cagliari e si prende temporaneamente il quarto posto, l'ultimo buono per la Champions League, in attesa della sfida di stasera tra Torino e Milan. "Riecco Pastore, Roma al 4° posto", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport, che si sofferma poi anche sulle parole di Ranieri: "Conte? Lo vorrei anch'io".