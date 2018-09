La Gazzetta dello Sport titola: "Spalletti sotto accusa. VAR anche"

Non è stata certamente una partenza buona, quella dell'Inter in campionato. A testimoniarlo anche il passaggio a vuoto nell'anticipo di ieri contro il Parma. E La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, titola in prima pagina: "Spalletti sotto accusa. La VAR anche". La squadra è smarrita e priva di idee, incapace di reagire al gol subito. Il tecnico non cerca scuse, ma ora la Juventus è lontana e martedì c'è già un altro esame difficile come il Tottenham. Anche dalla squadra arbitrale però sono arrivati episodi negativi.