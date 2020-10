La Gazzetta dello Sport: "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby"

A San Siro il Milan oggi sfiderà lo Spezia dopo la maratona settimanale con il Rio Ave in Europa League. "Tonali guida il baby Milan per arrivare in testa al derby", è questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica ai rossoneri, soffermandosi poi in un secondo momento sul mercato: sbarcato Dalot, si è avvicinato anche Kabak nelle ultime ore.