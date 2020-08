La Gazzetta dello Sport: "Torino, via all'era Giampaolo"

"Torino, via all'era Giampaolo", titola quest'oggi in taglio basso La Gazzetta dello Sport. Pronto un biennale per l'allenatore abruzzese: è una svolta radicale per il club granata. Oggi il tecnico risolve il contratto che lo lega ancora al Diavolo, poi arriverà la firma. "Via a una nuova era ispirata alla bellezza", commenta nelle pagine interne la rosea.