La Gazzetta dello Sport torna su Roma-Torino - "Un Abisso di errori"

"Un Abisso di errori", l'apertura di pagina 12 de La Gazzetta dello Sport, che gioca sul nome di Rosario Abisso, arbitro palermitano fino sulle luci della ribalta dopo la gestione di Roma-Torino, gara segnata dall'espulsione che solo dopo un quarto d'ora ha lasciato il Torino in 10 uomini, condizionando poi anche le successive decisioni.

La rosa ha poi proseguito: "Per i vertici arbitrali gestione sbagliata in Roma-Torino. Non è stata la sua prima partita storta... Non dirigerà in campo nella 13ª giornata, era già previsto 4° uomo in Sassuolo-Milan". Ma le ripercussioni del match, come è poi spiegato, potrebbero non essere immediate, sarà tutto da valutare con le scelte del designatore "Nicola Rizzoli per l’ultima giornata prima della sosta natalizia. Le “convocazioni” per la tredicesima, così ravvicinata al turno precedente, erano infatti già stabilite come da prassi e, non ritenendo gli errori di Abisso clamorosi, non è stata revocata la sua designazione. Nulla vieta che questo avvenga alla 14ª giornata".