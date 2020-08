La Gazzetta dello Sport: "Torna Zhang, nasce la nuova Inter"

"Torna Zhang, nasce la nuova Inter", titola in taglio basso, dedicato all'Inter, La Gazzetta dello Sport. Il presidente Steven Zhang da ieri sera è tornato a Milano e tra i tanti incontri ne ha in programma uno con mister Conte per programmare il mercato. Nel frattempo i nerazzurri continuano a preparare la sfida allo Shakhtar Donetsk che potrebbe riportare l'Inter in una finale europea.