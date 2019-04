© foto di Giacomo Morini

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna dedica spazio anche a Torino-Milan in taglio alto: "Il Toro sente aria di impresa. Milan fuori Piatek, c'è Cutrone". E' questo il titolo presente in prima pagina: Mazzarri cerca la vittoria che permetterebbe l'aggancio in classifica, mentre Gattuso vuole i tre punti per scacciare via le croci di crisi.