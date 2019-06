© foto di Federico Gaetano

In prima pagina su La Gazzetta dello Sport si affrontano solo due tematiche: l'Europeo Under 21 e, in taglio basso, il saluto di Francesco Totti alla Roma. Dopo una vita, l'ex capitano se ne andrà. "Totti ha deciso, domani l'addio alla Roma", è il titolo che si legge sulla Rosea, che informa come l'attuale dirigente giallorosso ha confidato agli amici di non condividere le ultime scelte societarie e aver così scelto di lasciare la società.