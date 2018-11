La Gazzetta dello Sport: "Tra Salvini e Gattuso pace via sms"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina in prima pagina trova spazio anche per il Milan titolando: "Tra Salvini e Gattuso la pace arriva via sms". Il vice premier: "Non ce l'avevo con il mister: è il top". Archiviate le polemiche i rossoneri pensano all'Europa League e alla prossima sfida contro il Dudelange a San Siro.