© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio all'Inter anche in prima pagina titolando: "Icardi scalpita: Parma ed Europa Spalletti ci pensa". L'argentino subito al lavoro dopo la Nazionale. Se domani sarà impiegato part time, toccherà a Keita. Il tecnico nerazzurro aspetta la svolta del capitano: servono i suoi gol per rilanciare il progetto interista in Serie A e in Champions.