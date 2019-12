"C'è Ringhio Star. Tridente e Insigne nel primo Napoli targato Gattuso": così La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Sfida contro il Parma al San Paolo, gli azzurri sperano in una svolta immediata dopo il cambio di allenatore. Già vivo il mercato: Giuntoli vuole anticipare la concorrenza per Amrabat del Verona e può bloccarlo a gennaio per portarlo a Napoli a giugno.