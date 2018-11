La Gazzetta dello Sport: "Tris Napoli: Carletto, sentenza a Liverpool"

© foto di Bonan

"Tris Napoli: Carletto, sentenza a Liverpool". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che dedica spazio ai risultati di Inter e Napoli in Champions League. In particolare, il Napoli di Ancelotti supera 3-1 al San Paolo la Stella Rossa con Hamsik e doppio Mertens, sono primi nel girone davanti al PSG che supera Klopp 2-1, ma per la qualificazione si dovrà attendere la gara di Anfield.