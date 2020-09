La Gazzetta dello Sport: "Tutti a caccia di Brocchi. È già un Monza da 10 e lode"

"Tutti a caccia di Brocchi. È già un Monza da 10 e lode": così La Gazzetta dello Sport inizia a guardare al prossimo via del campionato di Serie B.

Che non sarà però solo siglato dal ritorno dei brianzoli in cadetteria: "A sette giorni dal via, Galliani prepara l’undicesimo colpo. Ma da Delneri ai deb, quanti sfidanti per il tecnico biancorosso".