© foto di stefano tedeschi

Al centro della prima pagina de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola troviamo il ritorno di Sinisa Mihajlovic: "Tutti in piedi per Sinisa". Grande sorpresa a Verona, con il tecnico serbo che si presenta in panchina alla guida del suo Bologna: "Vi avevo detto che sarei tornato". Il via dei medici è arrivato solo all'ultimo momento, poi il viaggio a Verona ed il brivido della squadra al suo arrivo. Ovazione dello stadio al suo ingresso in campo, poi la gara seguita a suo modo: in piedi a dare indicazioni. La sorpresa più lieta della prima giornata di campionato.