La Gazzetta dello Sport: "Tutti su Juric, Liverani, De Zerbi e D'Aversa"

"Juric, Liverani, De Zerbi e D'Aversa: tutti li vogliono" scrive La Gazzetta dello Sport nel suo taglio alto. Liverani, De Zerbi, D'Aversa, Juric: si scalda il futuro delle panchine. I tecnici delle squadre di 'seconda fascia' iniziano a far gola alle grandi e non solo. I tecnici emergenti piacciono a tanti: i loro club pensano al rinnovo ma sanno che in estate potrebbero perderli. I risultati di primavera determineranno le strategie.