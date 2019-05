La Gazzetta dello Sport: "Tutto un altro Napoli con Ilicic"

© foto di stefano tedeschi

Tra le colonne interne de La Gazzetta dello Sport spazio anche alla situazione in casa Napoli: "Tutto un altro Napoli con Ilicic", questo il titolo scelto. Il riferimento è alla trattativa per Josip Ilicic dell'Atalanta, che potrebbe essere il primo botto del mercato estivo azzurro, che non si fermerà certo qui. Importante la riconferma di Carlo Ancelotti: è stata esercitata la clausola che conferma il tecnico anche per la prossima stagione. E dall'Atalanta Ilicic potrebbe non essere l'unico rinforzo: interessa anche Timothy Castagne. A centrocampo interessamento per Ruslan Molinovskkyi del Genk e Benjamin Bourigeaud del Rennes.