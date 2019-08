© foto di stefano tedeschi

Il Torino non riesce nell'impresa di ribaltare il risultato contro il Wolverhampton ed è già fuori dall'Europa League, così La Gazzetta dello Sport titola: "Un bel Toro non basta: fuori". Buona la prestazione dei granata in Inghilterra, ma i Wolves passano per 2 a 1. Il presidente Cairo rammaricato: "Peccato per l'andata". Oggi nell'urna di Nyon solo Lazio e Roma difenderanno i colori italiani.