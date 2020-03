La Gazzetta dello Sport: "Un Milan troppo frastornato. Il Genoa lo 'licenzia' con 2 gol"

Ancora problemi in casa rossonera. "Un Milan troppo frastornato. Il Genoa lo 'licenzia' con 2 gol" scrive La Gazzetta dello Sport in prima pagina quest'oggi. Stefano Pioli parla dopo la gara: "Colpa nostra, zero alibi". Le vicende societarie pesano (ieri solo Gazidis in tribuna, assenti Maldini e Massara) e il Milan va ko in casa. Inutile il gol di Ibrahimovic.