© foto di stefano tedeschi

Spazio anche per il Napoli sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, che titola: "Un Napoli Insigne". Gli azzurri di carlo Ancelotti si impongono per 3 a 0 sul Liverpool di Jurgen Klopp. I campioni d'Europa in carica si piegano sotto i colpi di Lorenzo Insigne, che al termine del match riceve la standing ovation da parte di tutto lo stadio. Le reti che portano al successo portano la firma di Insigne, Milik e Younes.