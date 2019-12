La Gazzetta dello Sport: "Un regalo per Ringhio"

Taglio basso dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedicato al Napoli e all'ultima idea del presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato ad offrire 30 milioni all'Arsenal per il centrocampista ex Sampdoria Lucas Torreira. 3 milioni per il prestito più riscatto fissato a 27 a giugno. Ora si attende la risposta degli inglesi, con il Napoli voglioso di chiudere al più presto e regalare il primo innesto al nuovo tecnico.