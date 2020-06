La Gazzetta dello Sport: "Una Juve in 3D"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, a pagina 8 dell'edizione odierna, analizza la ripartenza dei campioni d'Italia in carica: "Una Juve in 3D". Un gioco di parole per raccontare dei tre difensori più rappresentativi: "Bonucci-Chiellini per i big match. E con De Ligt, nessuno come Sarri. Il tecnico ha tre giganti per due posti. Così le coppie ruoteranno per sistemare la difesa", il resto della titolazione.