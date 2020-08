La Gazzetta dello Sport: "Vacanze al Covid: il calcio trema"

"Vacanze al Covid: il calcio trema", si legge in taglio basso sull'apertura odierna de La Gazzetta dello Sport. In Italia impennata dei contagi: 845 casi. Brutte sorprese al ritorno in campo: anche Petagna, Boga e due del Toro positivi. È allarme campionato. "Il virus - si legge a pagina ventiquattro - ha colpito i calciatori rientrati dalle vacanze: sono tutti in isolamento e asintomatici. E la partenza del 19 settembre si avvicina".