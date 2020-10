La Gazzetta dello Sport: "Vai Milan, questa Europa vale oro"

"Vai Milan, questa Europa vale oro", si legge in taglio basso di prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Scende in campo questa sera alle 21 in Portogallo il Milan di Stefano Pioli nell'ultimo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Superare il Rio Ave porterebbe in dote ai rossoneri 15 milioni di euro, oltre che la possibilità di disputare i gironi della prossima competizione continentale. Davanti mancherà ancora Ibrahimovic: spazio a Colombo, anche se intriga l'idea Maldini Jr.