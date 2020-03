La Gazzetta dello Sport: "Vamos Atalanta! Facci sorridere"

"Vamos Atalanta! Facci sorridere", titola in taglio alto La Gazzetta dello Sport. Chi non si ferma e non ha nessuna intenzione di arrestare la sua corsa europea è l'Atalanta, che questa sera scende in campo al Mestalla di Valencia per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Gli uomini di mister Gasperini possono contare sul 4 a 1 dell'andata e sul mancato apporto del pubblico di casa, dato che il match si disputerà a porte chiuse. 90 minuti per i quarti di finale ed entrare nella storia di Bergamo.