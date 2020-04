La Gazzetta dello Sport: "Venezia: Pasqua solidale e uno sportello d'ascolto"

vedi letture

"Venezia: Pasqua solidale e uno sportello d'ascolto". Questo il titolo a pagina 23 che La Gazzetta dello Sport dedica al Venezia e alle iniziative della società in questo momento di emergenza sanitaria: "Dagli allenamenti in video conferenza della prima squadra agli esercizi in casa preparati dai tecnici del settore giovanile, dallo sportello di assistenza riservato ai tesserati alla solidarietà messa in campo dal club verso i più bisognosi in occasione di Pasqua e Pasquetta. Il Venezia naviga a vista in attesa di avere comunicazioni sulla ripresa o meno del campionato, ma l’attività continua su più fronti, fuori dal campo".