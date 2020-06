La Gazzetta dello Sport: "Verona in volo, batte Zenga e sorpassa il Milan"

vedi letture

In serata, poi, è toccato a Hellas Verona e Cagliari andare in campo, alle 21.45, sempre per il recupero del venticinquesimo turno. Ad avere la meglio sono stati gli scaligeri grazie alla doppietta di Carmine, inutile la rete di Simeone per i sardi. E La Gazzetta dello Sport in taglio basso vi dedica un boxino: "Il Verona in volo: batte Zenga e sorpassa il Milan sulla via d'Europa".