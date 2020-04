La Gazzetta dello Sport: "Verso il via libera agli allenamenti"

"Verso il via libera agli allenamenti" titola in taglio laterale La Gazzetta dello Sport, dedicato alla ripresa degli allenamenti dei club di Serie A, con il via libera che si avvicina sempre di più. Dopo la conference call di ieri con il ministro Spadafora, si va verso una ripresa delle sedute individuali, ma il ministro prende tempo sul via libera a sedute di gruppo e ripresa del campionato. I club chiedono certezze sul dopo: serve poter programmare.