© foto di Pietro Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con il mercato dell'Inter titolando: "Assalto triplo". Il riferimento è alla prossima sfida contro la Roma a San Siro, con i nerazzurri che puntano alla vittoria per centrare un posto in Champions, ma allo stesso tempo mettono nel mirino due calciatori giallorossi: Dzeko e Pellegrini. Il primo costa 30 milioni e verrà ceduto senza il raggiungimento dei primi quattro posti in classifica. Il bosniaco viene preso in considerazione per il dopo Icardi.