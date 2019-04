© foto di Imago/Image Sport

La Gazzetta dello Sport di questa mattina, in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra la Juventus e l'Ajax di domani, apre in prima pagina titolando: "REnaldo". Cristiano Ronaldo vuole mettere il proprio sigillo anche nella sfida di ritorno e vuole centrare la semifinale per poi festeggiare lo scudetto che potrebbe arrivare sabato prossimo in casa contro la Fiorentina.